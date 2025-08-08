Металлист 1925 подписал форварда Питера Итодо

Клуб Украинской Премьер-Лиги «Металлист 1925» официально объявил о подписании контракта с нигерийским форвардом Питером Итодо. Игрок заключил соглашение с клубом на 4 года. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

22-летний нападающий выбрал для себя номер 98. Питер Итодо родился в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии. С ранних лет играл в юношеских командах таких клубов, как Абуджа Сити и Супер Ангелы. В августе 2023 года он стал игроком албанского клуба «Луце 2008». Там он в дебютном сезоне в 35 матчах забил 19 голов, став лучшим бомбардиром второго дивизиона Албании. Летом 2024 года Итодо подписал контракт с клубом «Динамо Сити». За него он провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач.

Итодо также стал победителем Кубка Албании 2024/2025 и бронзовым призёром местного чемпионата, продемонстрировав высокие результаты и стабильность на поле.

Напомним, мы также писали о неназначенном пенальти в матче «Панатинаикос» – «Шахтер».