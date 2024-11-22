Лига 1. ПСЖ – Тулуза 3:0. Уверенная победа парижан без шансов для соперника

Команда Энрике приложила для этого не слишком много усилий

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В двенадцатом туре Лиги 1 чемпион Франции на своем поле принимал "Тулузу". Игроки "ПСЖ" в начале встречи имели возможность открыть счет в матче. После навеса с углового от Дембеле, Милан Шкриньяр пробил с рикошетом в дальний угол, однако Гийом Рест спас команду от пропущенного гола. Позже хозяева при позиционной атаке нашли Заира-Эмери в штрафной площади соперника, но француз попал в голкипера "Тулузы". Ближе к концу тайма "парижане" повели во встрече: после навеса с правого фланга от Хакими, Жоау Невеш слета в одно касание попал в нижний угол ворот "фиолетовых".

Вторая половина матча началась забитого мяча от Заира-Эмери. Впрочем, этот гол был отменен системой VAR из-за офсайда в атаке у Марка Асенсио. Далее Заир-Эмери был близок к тому, чтобы стать антигероем матча: полузащитник ошибся возле собственной штрафной и отдал пас в ноги Шави Бабика, однако габонец с близкой дистанции пробил выше ворот. Позже сафонов спас хозяев от пропущенного мяча, дважды подряд совершив сейвы от Франка Магри. Ближче к концу встречи Лукас Бералдо забил второй гол в ворота "Тулузы", оказавшись первым на подборе в середине штрафной площади соперника. А после этого Витинья установил конечный результат во встрече, разыграв быструю контратаку с Коло Муани. Теперь "парижан" ожидает важный поединок в Лиге чемпионов с "Баварией", поскольку оба клуба находятся в тяжелом турнирном положении.

Лига 1. 12-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ – Тулуза 3:0

Голы: Невеш, 35, Бералдо 84, Витинья 90+1

Предупреждения: Хакими – Абдухлал, Доннум

ПСЖ: сафонов – Хакими, Шкриньяр, Бералдо, Загуэ (Витинья, 46) – Заир-Эмери, Ж. Невеш – У. Дембеле (Руис, 73), Асенсио, Барколя (Коло Муани, 81) – Д. Дуэ (Ли Кан Ин, 60)

Тулуза: Рест – Ч. Крессвелл, Маккензи, Акдаг (Канво, 89) – Каманси (Суасо, 64), Кассерес-Жуниор (Шмидт, 78), Сьерро, Доннум – Абухлал, Гбохо (Бабика, 64) – Кинг (Магри, 78)

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