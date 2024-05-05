“Нет. С моей точки зрения это понятно”: Тухель окончательно решил свое будущее у Баварии

Тренер не останется в Мюнхене

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Главный наставник "Баварии" Томас Тухель рассказал, рассматривает ли он вариант с тем, чтобы остаться тренировать команду из Мюнхена.

“После того, как мы договорились разойтись, “Бавария” интенсивно искала нового тренера. Я предполагаю, вероятно, еще до нашего разговора. Это плохая мотивация потом говорить: а давай еще раз будем работать с тобой. Нет. С моей точки зрения это понятно”, — сказал Тухель.

Напомним, что наставник возглавил "Баварию" в марте 2023 года, подписав контракт до лета 2025 года. Правда, недавно стороны договорились о досрочном разрыве контракта в конце текущего сезона.

Сейчас команда Тухеля идет на втором месте в Бундеслиге, а также вскоре сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Реала".

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