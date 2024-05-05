Канело легко прошел Мунгию. Даже слишком

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес и Хайме Мунгия

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе, США в главном шоу вечера от Amazon Prime и Premier Boxing Champions состоялся поединок между мексиканскими боксерами. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) встретился с Хайме Мунгией (43-1, 34 КО).

Поединок, который раскручивался Оскаром Де Ла Хойей и многими обозревателями, едва ли не как главная угроза для Альвареса, был проведен Саулем настолько легко, словно он не отработал и сорока процентов от того, что может сделать в ринге. С другой стороны, это может быть и предвестником боксерской пенсии. Разбираемся, что произошло в ринге в главном поединке в этом вечере бокса.

Мунгия хорошо смотрелся весь бой. Не хватило скорости и силы удара

Сауль Альварес – не лучший пиарщик своих поединков. Он не делает громких заявлений, не нападает на соперников и вообще сохраняет холодную голову. То же касается и Хайме Мунгии. Никакой экспрессии или эмоций. Они получили свою аудиторию из-за того, что они – мексиканцы, которые побеждают почти всех соперников и имеют титулы. Всё так просто.

Но так сложилось, что на этот раз бой получил дополнительную раскрутку, и не из-за противостояния бойцов. Промоутер Мунгии и бывший промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя вспомнил все обиды, которые он имеет на Канело. Тот ответил тем же. И понеслось.

Сначала промоутер и боксер спорили заочно – заявлениями в СМИ. Де Ла Хойя говорил, что не уважает своего бывшего спортсмена, как человека. Канело отвечал, что у его бывшего промоутера дерьмо в голове.

Getty Images/Global Images Ukraine

Затем баттл продолжился при встрече. Де Ла Хойя вспомнил, что его промоутерская компания стала первой, которая раскручивала Альвареса. Призвал уважать его имя и вспомнил о допинге, на котором попался Сауль. Альварес заявил, что промоутер обворовывает своих бойцов и даже чуть не напал на бывшего чемпиона мира.

Альварес действительно злился, а, говоря о сопернике, заявлял, что хотел бы нокаутировать. Даже говорил о приблизительном сроке – до восьмого раунда. Но в ринге Сауль это желание не подтвердил.

Традиционно отдав стартовые раунды, Альварес нашел свою дистанцию для атак и начал понемногу подбираться к сопернику. Первый нокдаун в поединке и в карьере Хайме Мунгии произошел уже в четвертом раунде. На самом деле, идеальная связка бокового и апперкота сработала идеально – Мунгия упал по-настоящему, никаких флеш-нокдаунов.

Казалось бы, вот все и кончится. Пусть не в четвертом, но в ближайшие несколько раундов точно. Альварес – настоящий финишер. Если он уже зацепил соперника, то не отпускает. Но нет, отпустил.

Причем отпустил не только в этом раунде, но и вообще. Больше никаких попыток нокаутировать соперника от Альвареса и не было.

При этом стоит отметить, что Мунгия хорошо восстановился. Через несколько секунд после нокдауна он выглядел не лучшим образом и валился на бок. А после того, как поднялся, уже мог и снова атаковать, и довольно результативно отбиваться.

Хайме провел неплохой бой. Пожалуй, даже хороший, но оценивать это трудно, ведь настоящих попыток добить соотечественника у Канело не было, поэтому и оценивать, как бы Мунгия выживал в таких условиях, мы не можем. Но, в целом, атаковал мексиканец хорошо. Выбрасывал много ударов, постоянно работал джебом, старался. Иногда все равно валился за ударами и ошибался в простых моментах – но похоже, что это останется с ним навсегда.

Эпизодически Хайме очень неплохо попадал по сопернику. Где-то Сауль застаивался сам, а где Мунгия действительно обманывал оппонента и доставал того ударами. Проблема в том, что о претенденте приходится говорить в разрезе того, что Альварес не сильно пытался добраться до соперника. Работал, как всегда, в спокойном темпе, но без взрывов активности, обычно и решающих, будет ли соперник нокаутирован.

Getty Images/Global Images Ukraine

И это может натолкнуть на мысль о спортивной старости Альвареса. Он не бил сильно в эпизодах, где обычно пробивает боковым или апперкотом так крепко, что оппоненты ломаются. Он иногда слишком долго стоял напротив соперника. В некоторых эпизодах заходила целая комбинация между перчатками, а Канело как стоял, так и стоит. Сауль не пытался форсировать события и дожать соперника, потому что переживал, что не хватит сил?

Конечно, это возможно, но маловероятно. Больше похоже, что Канело просто не хотел нокаута, а разговоры о досрочной победе до конца 8 раунда были лишь разговорами. Альварес хотел поработать весь бой – он это сделал. Слишком велика была разница в эффективности действий в эпизодах, когда Канело все же бил.

После боя Сауль заявил, что Мунгия – хороший боксер, но немного медленный для него. Говорит, что видел все удары и успевал либо амортизировать их, либо уйти от них. Так что вряд ли здесь речь идет о старости.

Что дальше?

У Канело целая куча вариантов.

Есть Давид Бенавидес, находившийся в зале на этот раз. Бой с ним – мечта фанатов. Он — как сильно лучшая и еще большая версия Хайме Мунгии. Но Альварес хочет за него много денег. Настолько, что даже Турки Аль-аш-Шейх не спешит делать такой бой.

Теренс Кроуфорд. Американцу нужно для начала дебютировать в новом весе. Далее последуют обязательные защиты и дополнительные объединения. Но вряд ли Теренс откажется, если такой бой сделают. А вот Сауль может – он говорил, что не видит своей выгоды в этом противостоянии.

Джермалл Чарло. Американец вообще заявил, что он будет мстить за брата в сентябре 2024 года. За год до этого Канело побил Джермелла, теперь может иметь бой против Джермалла.

Эдгар Берланга, являющийся претендентом на пояс WBA. Этот тоже говорит, что его навыков и размеров хватит, чтобы побить Альвареса. И это обязательный претендент на пояс.

Но очевидно, что все хотят встречи против Бенавидеса, который летом сразится против Гвоздика. Итак, если Канело вернется в сентябре, Давид точно не успеет подготовиться и восстановиться. Но, возможно, в 2025-м?

sport.ua