«Я, возможно, 17-й». Усик назвал лучшего боксера мира, это не Фьюри

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) назвал лучшего боксера мира независимо от весовой категории.
– Важны ли для тебя такие вещи, как рейтинги?
– Для меня нет, это ничего не значит. Для меня лучший боксер независимо от веса – Теренс Кроуфорд. Я люблю этого парня, замечательный боец. Ужасно крепкий боксер. А я, возможно…
– Второй?
– Семнадцатый.
Напомним, 21 декабря Александр Усик в Саудовской Аравии проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри. В первом поединке украинский боксер победил Фьюри разделенным решением судей и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.