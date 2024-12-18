«Я, возможно, 17-й». Усик назвал лучшего боксера мира, это не Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) назвал лучшего боксера мира независимо от весовой категории.

– Важны ли для тебя такие вещи, как рейтинги?

– Для меня нет, это ничего не значит. Для меня лучший боксер независимо от веса – Теренс Кроуфорд. Я люблю этого парня, замечательный боец. Ужасно крепкий боксер. А я, возможно…

– Второй?

– Семнадцатый.

Напомним, 21 декабря Александр Усик в Саудовской Аравии проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри. В первом поединке украинский боксер победил Фьюри разделенным решением судей и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

sport.ua