Тренер Дэвида Хэя: «В реванше Усик – Дюбуа он сделает что-то невероятное»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный тренер Адам Бут высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа может сделать то, что делал в своих трех последних боях. Опыт, который он приобрел в последних боях, дает шанс Даниэлю сделать что-то невероятное в реванше.

Дюбуа сейчас совсем другой боксер. А Усик – это Усик, я не думаю, что он что-то будет менять», – сказал Бут.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua