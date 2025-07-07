Тренер Дэвида Хэя: «В реванше Усик – Дюбуа он сделает что-то невероятное»

Известный тренер Адам Бут высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.
«Дюбуа может сделать то, что делал в своих трех последних боях. Опыт, который он приобрел в последних боях, дает шанс Даниэлю сделать что-то невероятное в реванше.
Дюбуа сейчас совсем другой боксер. А Усик – это Усик, я не думаю, что он что-то будет менять», – сказал Бут.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.