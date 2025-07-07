Пьер Гасли: Мы рисковали, и этот подход окупился

Пьер Гасли финишировал в Сильверстоуне шестым, и пока это лучшее достижение команды Alpine F1 в сезоне. При этом Франко Колапинто, его аргентинский напарник, вообще не смог принять участие в гонке – машина подвела его ещё до старта.

Пьер Гасли (6-й): «Это замечательный результат для всей команды. Не думаю, что после тренировок мы ожидали, что финишируем на этой позиции, так что надо отдать должное всем за их усилия в этот уик-энд. Особенно радует, что это произошло в Сильверстоуне, нашей домашней гонке, за ходом которой многие сотрудники команды следили с трибун автодрома.

Это придаст всем дополнительную мотивацию, так что я очень доволен. На трассе у нас были интересные сражения с гонщиками, с которыми обычно бороться не удаётся – например, с Фернандо Алонсо, Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. В общем, было весело.

Сегодня важно было точно оценивать степень риска – именно так мы и пытались действовать. Мы рисковали, и этот подход окупился, ведь мы правильно выбирали тактику и отлично проводили пит-стопы. Я уже предвкушаю завтрашний визит в Энстоун, на базу команды, чтобы продолжить упорно трудиться, а также надеюсь увидеть там улыбки на лицах коллег».

Франко Колапинто (не стартовал): «Я очень ждал сегодняшнюю гонку, поэтому расстроился, что не смог принять в ней участие. Было неясно, что за проблема возникла с машиной, и команда во время гонки занималась выяснением её причин. Знаю лишь, что мне не удалось выехать из боксов.

Мы пытались что-то предпринять, но в итоге всё закончилось сходом. В такие дни хочется бороться на трассе, ведь мы видели, что гонщикам, стартовавшим с далёких позиций, удавалось пробиваться вперёд. И всё-таки в этот уик-энд мы получили полезный опыт, который пригодится нам в следующих гонках.

Я следил за тем, как развивались события на трассе, было очень интересно, и надо поздравить Пьера и всю команду, заработавшую очки в домашней гонке».

Флавио Бриаторе: «Команда добилась хорошего результата, а Пьер отлично пилотировал в сложных условиях. Здорово, что мы заработали очки в нашей домашней гонке, это хорошо для всей команды, для поднятия её боевого духа после нескольких сложных этапов.

Учитывая, как мы начали уик-энд, казалось, что заработать очки невозможно, поэтому команду стоит поздравить – ей удалось переломить ситуацию. Жаль, что для Франко из-за проблемы с трансмиссией гонка закончилась ещё до старта.

Сегодня мы смогли опередить машины Haas, Racing Bulls и Williams, тогда как остальные были далеко впереди, но мы продолжим упорно трудиться в стремлении улучшить наши позиции».

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