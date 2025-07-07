Уимблдон. Даяна Ястремская против Джессики Боусас Манейро в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в третьем круге турнира в Великобритании. Матч против испанки Джессики Боусас Манейро откроет игровой день на Корте №16 (начало в 13:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 05/07/2025): 257/185

Призовые за карьеру: $5,438,884



Дата рождения: 24/09/2002 (22 года)

Место рождения: Галисия, Испания

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 52 (06/01/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 08/05/2025): 240/126

Призовые за карьеру: $1,518,737

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Коко Гауфф (США, 2) 7:6(3), 6:1

R2: Анастасия Захарова (-, Q) 5:7, 7:5, 7:6(8)

Джессика Боусас Манейро

R1: Элла Зайдель (Германия, Q) 6:2, 3:2 (отказ)

R2: София Кенин (США, 28) 6:1, 7:6(4)

История на турнире

Даяна Ястремская – 8/5 | Ястремская четвертый раз выступает в основной сетке Уимблдона. Лучший результат украинки – четвертый круг в 2019 году. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда.

Джессика Боусас Манейро – 5/2 | Боусас Манейро третий сезон подряд играет на турнире в Великобритании. В прошлом году ей удалось дойти до третьего круга.

Выступления на траве (на 05/07/2025):

Даяна Ястремская – 31/22 (8/2 в этом году)

Джессика Боусас Манейро – 7/4 (2/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом этой пары Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,45. Успех Джессики Боусас Манейро в этом поединке оценивается коэффициентом – 2,93 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Даяна Ястремская – 23/14

Grand Slam – 4/2 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 5/6 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 8/3 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал, Истборн – 1/4

Джессика Боусас Манейро – 15/15

Grand Slam – 3/2 | Australian Open – R2, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 2/3 | Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R2

WTA 500 – 1/2 | Линц – R1, Мерида – R2

WTA 250 – 4/1 | Хобарт – R1, Клуж-Напока – R1, Руан – 1/4, Рабат – 1/4, Истборн – QR1

WTA 125 – 2/1 | Анталия – 1/4

United Cup – 1/1

Billie Jean King Cup – 2/0

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, В, П, В, В

Джессика Боусас Манейро – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 11/5 | Ястремская выиграла в трех предыдущих матчах против испанских теннисисток. Последняя такая встреча состоялась в 2023 году в Риме, где украинка обыграла Ребеку Масарову.

Джессика Боусас Манейро – 5/7 | Боусас Манейро потерпела три поражения подряд в предыдущих пяти встречах с украинками. В этом году испанка уступила Элине Свитолиной в Руане и Риме.

• Даяна Ястремская сыграет 247-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 122 победы (50%);

• Джессика Боусас Манейро проведет 54-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 26 побед (49%).

• Даяна Ястремская сыграет 46-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 24 победы (52%);

• Джессика Боусас Манейро проведет 16-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 9 побед (60%);

• Даяна Ястремская 9-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (третий раз на Уимблдоне). 2 раза украинка проходила в следующий раунд (один раз на Уимблдоне).

• Джессика Боусас Манейро 4-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (второй раз на Уимблдоне). Испанка будет бороться за свой первый четвертый круг на турнирах такого уровня.

Ситуация перед матчем:

Обе теннисистки играют в атакующем стиле, предпочитая самостоятельно вести игру и диктовать свои условия на корте. Обе достаточно комфортно чувствуют себя в игре на траве, хотя у Даяны намного больше опыта игры на этом покрытии.

Боусас Манейро с 12 эйсами входит в топ-10 теннисисток турнира по количеству подач навылет. Средняя скорость ее первой подачи на турнире (167 км/ч), превосходит среднюю у Даяны (158 км/ч) и она больше выигрывает очков на первом мяче: 80% против 71%. Причем, по этому показателю она входит в топ-3 теннисисток, уступая лишь Людмиле Самсоновой и Елене Рыбакиной.

Совсем по-другому обстоят дела на второй подаче, где при одинаковой средней скорости (140 км/ч), больше очков набирает Даяна: 56% против 45% у испанки. Важно обратить внимание на точность первой подачи, которая у обеих теннисисток примерно одинаковая: 61% у Боусас Манейро и 59% у Даяны Ястремской. Очевидно, что одной из задач Даяны будет стараться держать под давлением вторую подачу испанки и снижать тем самым эффективность ее первой подачи.

Второй и не менее важный элемент: невынудженные ошибки. При том, что обе играют в атакующем стиле, у Даяны все же уровень агрессивности выше и она не зря среди лидером по этому показателю в WTA-туре по версии статистического ресурса Tennis Abstract. Такой стиль приводит к большему количеству ошибок и за два матча на этом турнире эта разница особенно видна: у Ястремской насобиралось 72 ошибки (47 из них в матче против Захаровой), тогда как у испанки – лишь 36. При этом виннеров у Боусас Манейро – 47 (31 против Кенин), а у Даяны – 43. Здесь очевидно, что Даяне критично важно будет уменьшить количество невынужденных ошибок и стараться как минимум сохранить уровень своих точных действий (а лучше даже добавить в этом компоненте).

В целом, за счет опыта игры на покрытии, хорошей формы и успешной серии матчей, фаворитом вполне справедливо выглядит украинская теннисистка. Но точно можно сказать, что этот матч не выглядит легкой прогулкой и испанская теннисистка имеет все необходимые элементы, чтобы бороться и показывать качественный теннис на траве.

Победительница этого матча получит 240 000 фунтов стерлингов призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая – 152 000 фунтов стерлингов призовых и 130 рейтинговых очков.

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