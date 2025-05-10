Санта Маргерита ди Пула (W25). Овчаренко выиграл второй парный титул ITF в сезоне

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал чемпионом турнира ITF в парном разряде в Италии



В финальном поединке Александр Овчаренко и его напарник аргентинец Лаутаро Агустин Фалабелья, посеянные под четвертым номером, обыграли вторую сеяную пару Гвидо Андреоцци/Даниил Голубев (Аргентина/-) – 6:0, 7:6(4). Финал продолжался 72 минуты, за которые Овчаренко и Фалабелья проиграли один гейм на своей подаче и сделали четыре брейка.

Путь к титулу:

R1: Флориан Кайзер/Джованни Орадини (Германия/Италия, WC) 6:2, 6:2

QF: Лучано Карраро/Майк Штейнер (Италия/Германия) 6:4, 6:3

SF: Флоран Бакс/Кирилл Кивацев (Франция/-) отказ

FR: Гвидо Андреоцци/Даниил Голубев (Аргентина/-, 2) – 6:0, 7:6(4)

23-летний Александр Овчаренко 20-й раз в карьере дошел до финала на турнире ITF в парном разряде и завоевал свой 10-й титул. В этом сезоне Овчаренко второй раз стал чемпионом в паре – на прошлой неделе он вместе с испанцем Карлосом Санчесом Ховером выиграл титул аналогичной категории, также в Санта Маргерита ди Пула.



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