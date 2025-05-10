WEC: Победный дубль Ferrari в Спа, Мик Шумахер на подиуме

На классической бельгийской трассе в Спа только что финишировала 6-часовая гонка – третий этап сезона WEC, и завершилась она победным дублем Ferrari.

Но не менее важно отметить, что команда Alpine тоже очень здорово провела гонку и до последних метров дистанции боролась за 2-е место. В итоге Мик Шумахер пересёк линию финиша третьим менее чем в секунде от Ferrari №50, и это тоже очень достойный результат.

Победа досталась экипажу №51 заводской команды Ferrari AF Corse, за который выступают Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци.

«Уик-энд для нас начинался не лучшим образом, мы разбили машину во второй тренировке, но не сдавались, – прокомментировал Антонио после триумфального финиша. – Вчера мы неплохо провели квалификацию, а в сегодняшней гонке машина работала прекрасно, напарники не подвели, команда отлично реализовала эффективную тактику, так что бельгийский этап стал отличной подготовкой к Ле-Ману!»

Это третья подряд победа Ferrari AF Corse в трёх этапах сезона, она уверенно лидирует в командном зачёте WEC, а в личном впереди экипаж №51. Свидетелями сегодняшнего успеха этого трио были почти 100 тысяч болельщиков, заполнивших трибуны автодрома в Спа-Франкоршан.

Экипаж добился успеха благодаря чёткой реализации идеальной тактической схемы: гиперкар №51 лидировал, за 10 минут до финиша свернул на пит-лейн для короткой дозаправки и вернулся на трассу на первой позиции. В том числе этому способствовал тот факт, что нескольким соперникам пришлось провести в боксах больше времени.

Вторым финишировал экипаж Никласа Нильсена, Антонио Фуоко и Мигеля Молины, стартовавший с поула, причём он дотянул до конца дистанции буквально на последних каплях бензина. Мик Шумахер не успел обогнать Нильсена по двум причинам: во-первых, он ехал на резине, выдержавшей уже 47 кругов, во-вторых, гонка просто закончилась. А Нильсену повезло, что на последней стадии 6-часового марафона борьба на трассе дважды прерывалась жёлтыми флагами, и в эти периоды расход топлива был явно меньше.

Радости болельщикам Ferrari добавил и тот факт, что в классе LMGT3 гонку выиграла команда Vista AF Corse на спорткаре 296 GT3 – экипаж №21 в составе Франсуа Эрьё, Алессио Роверы и Симона Манна одержал свою первую победу в сезоне, причём сделал это более чем уверенно, на 40 секунд опередив ближайших преследователей – экипаж №88 немецкой команды Proton Competition, выступающий на Ford Mustang.

Следующим этапом сезона будут уже «24 часа Ле-Мана» – четвёртый этап сезона пройдёт на кольце Сартэ 14-15 июня, поэтому сегодняшняя гонка в Спа была чем-то вроде последней репетиции к этому главному событию сезона.

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