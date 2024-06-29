Хельмут Марко призвал Хорнера и Йоса помириться

По ходу австрийского уик-энда Йос Ферстаппен заявил, что руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер категорически против его участия в "параде легенд" в Шпильберге. Консультант Red Bull Хельмут Марко в эфире немецкого Sky Sport призвал стороны конфликта забыть о распрях.

Хельмут Марко: «Мы должны сосредоточиться на спорте. McLaren – сильный соперник, и хотя мы уверенно лидируем, это произошло в основном потому, что наши конкуренты отбирали очки друг у друга.

Но ситуация меняется. Похоже, теперь у нас один соперник, что осложняет задачу.

Этот конфликт – личное дело Кристиана и Йоса, но у нас и без него хватает проблем. В любом случае, речь не должна идти о таких мелочах, как участие в показательных заездах. Макс участвует в основной гонке, и это самое главное».

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