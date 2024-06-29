«Монреаль» выбрал нападающего СКА Ивана Демидова под 5-м номером на драфте НХЛ

Иван Демидов. Фото USA Today Sports

Нападающий СКА Иван Демидов стал первым российским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ 2024 года.

«Монреаль» забрал 18-летнего россиянина под обшим 5-м номером. О выборе объявила 56-летняя канадская певица Селин Дион.

В сезоне-2023/24 Демидов набрал 0 очков в 4 матчах КХЛ и записал на свой счет 60 (23+27) очков в 30 матчах МХЛ.

62-я церемония драфта в этом году проходит в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США).

Драфт НХЛ: кто будет первым номером и кого из россиян выберут в топ-10? Онлайн-трансляция

Источник