Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал самого сильного соперника в своей карьере.

«Эвандер Холифилд или Леннокс Льюис, кто для меня был самым тяжелым соперником? Холифилд. Он – великий чемпион. Его подбородок, сердце, решимость, рабочая этика, поведение, он был лучшим», – сказал Тайсон.

Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua