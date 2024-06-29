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Футбол

Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Ромы

Клуб хочет усилить свою команду

Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Манчестер Юнайтед" перед стартом нового сезона стремится усилить свою команду.

    Как сообщает Calciomercato, англичане хотят подписать нападающего "Ромы" Пауло Дибалу, но это произойдет, если аргентинец не достигнет прогресса в переговорах по новому соглашению со своим клубом.

    Напомним, что в 2019 году "Манчестер Юнайтед" уже пытался подписать Дибалу, когда тот представлял "Ювентус", но аргентинец тогда решил остаться в Турине.

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