Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Ромы

Клуб хочет усилить свою команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Манчестер Юнайтед" перед стартом нового сезона стремится усилить свою команду.

Как сообщает Calciomercato, англичане хотят подписать нападающего "Ромы" Пауло Дибалу, но это произойдет, если аргентинец не достигнет прогресса в переговорах по новому соглашению со своим клубом.

Напомним, что в 2019 году "Манчестер Юнайтед" уже пытался подписать Дибалу, когда тот представлял "Ювентус", но аргентинец тогда решил остаться в Турине.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед интересуется полузащитником ПСЖ

www.ua-football.com