Майорка. Офнер и Табило будут бороться за первый титул на траве

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Испании

Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340

Действующий чемпион: Кристофер Юбэнкс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Себастьян Офнер (Австрия) — Пол Джабб (Великобритания, Q) 6:4, 7:5

Алехандро Табило (Чили, 4) — Гаэль Монфис (Франция, 6) 2:6, 6:2, 7:6(3)

Себастьян Офнер впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, проиграв до этого в трёх полуфиналах. Отметим, что австриец прервал победную серию Джабба, который выиграл на турнире пять матчей и впервые сыграл в полуфинале.

Алехандро Табило проведёт четвёртый решающий матч в ATP-туре и уже третий в этом году. В январе чилийский теннисист выиграл свой дебютный трофей на турнире ATP 250 в Окленде.

Офнер и Табило ранее играли друг против друга один раз: в начале прошлого сезона австриец был сильнее представителя Чили в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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