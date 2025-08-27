Гаэль Монфис: “Когда выхожу на корт, то отдаю максимум, но стало трудно, потому что я играю хуже”

Французский теннисист прокомментировал поражение в первом круге Открытого чемпионата США



На старте соревнований в Нью-Йорке Гаэль Монфис уступил в пяти сетах Роману Сафиуллину.

“Было приятно, что трибуны были полностью заполнены. Жаль, что мне не удалось выиграть матч. Атмосфера была супер, опять же. Это всегда особые матчи, очень эмоциональные. Для меня сейчас такие первые круги очень тяжелые. Я хуже во многих вещах, поэтому это значительно сложнее. Когда выхожу на корт, то отдаю максимум, но стало трудно, потому что я играю хуже. Мой средний уровень игры низкий. Этого стабильного среднего уровня просто не было. Собственно, мне нечего особо говорить, потому что это видно. Я уже много лет хорошо “изношен”. В начале года я достиг многих успехов, но уже в течение полутора лет мне значительно тяжелее. Я уже рад, если удается показать более-менее приличный средний уровень игры. Но сейчас этот средний уровень существенно упал.

Моей целью до сих пор является играть до 40. Это моя последняя цель. Надеюсь, что еще буду попадать по рейтингу, если нет – попрошу “wild card”, как Каро [Гарсия]. 40 лет – я чувствую, что это реально. Это уже совсем скоро, в понедельник мне будет 39. Но самое важное для меня – оставаться конкурентоспособным. Я сделаю для этого все. Очень мало спортсменов способны показывать хороший уровень в 40 лет. Больше всего мне хочется быть среди тех, кто оставался на достойном уровне вплоть до 40. Для этого еще нужно находить мотивацию. Сейчас я поеду домой, где в это время чувствуется определенный комфорт. Есть друзья, которые немного “тянут назад”, не буду называть имен (смеется). Звонят, говорят: “Играть до 40 – это же большие жертвы” (смеется). Когда ты дома, звучит совсем другая риторика. Но вот сейчас, после матча, когда я думаю только о теннисе, у меня есть желание идти дальше”.



Фото: Getty Images.

