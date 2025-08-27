Куражный август Денискина, неудачный отрезок Дьяченко

ХК Торунь. Андрей Денискин празднует гол

Польская «Торунь», цвета которой защищают нападающие сборной Украины Алексей Ворона и Андрей Денискин, продолжает успешно выступать в межсезонье. В очередном поединке в гостях против «Полонии» из Бытома команда наших форвардов вновь, как и в первой половине августа, оказалась сильнее соперника – 5:3.

Проводящий сильное межсезонье Андрей Денискин продлил свою забивную серию до пяти матчей кряду. Наш легионер, выступающий в первой пятерке, набрал очередные 3 (1+2) очка по системе гол+пас и записал в актив свою шестую шайбу на предсезонке. Его партнер Алексей Ворона отметился результативной передачей, когда забивалась вторая шайба «Торуни».

Добавим, что все 60 игровых минут ворота новичка чемпионата Польши «Полонии» защищал вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко, который пропустил пять шайб, в том числе и от Денискина на 53-й минуте.

sport.ua