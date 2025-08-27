Без сенсации. Определился первый участник основного этапа Лиги Европы

Определился первый участник основного этапа Лиги Европы.

В Ларнаке местный "АЕК" принимал "Бранн. После первого матча ещё сохранялась надежда на проход каждой команды, поскольку счёт был 2:1 в пользу "Бранна".

В первом тайме хозяева остались в меньшинстве – защитник Энрик Саборит получил прямую красную карточку за задержку соперника. В конце тайма кипрская команда ещё и пропустила.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Бранн" продолжил атаковать и во втором тайме. Усилия были не напрасны – забиты три гола, а Солтведт, кроме гола, ешё отметился дублем из ассистов.

Норвежский клуб попал в основной этап Лиги Европы. "АЕК Ларнака" отправляется в основной этап Лиги Конференций.

Лига Европы. Ответный матч плей-офф. Ларнака

АЕК Ларнака – Бранн 0:4

Голы: Кастро (45+1), Хансен (69), Кнудсен (75), Солтведт (87)

www.ua-football.com