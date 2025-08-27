Усик может стать гостем выставки азартных игр в Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine.Александр Усик

GR8 Tech запустила маркетинговую кампанию в преддверии SBC Lisbon 2025, предлагая угадать, появится ли чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на их стенде.

Мероприятие 16-18 сентября в Лиссабоне стало своеобразной «игрой-угадайкой», где участников призывают предсказать визит боксера.

Интрига связана с ролью Усика как соучредителя Ready to Fight и вдохновителя инициативы «Клуб тяжеловесов» от GR8 Tech. Компания займет стенд C350, где пройдут продуктовые демонстрации и деловые встречи.

