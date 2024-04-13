Ана Богдан: "Представлять свою страну и выиграть матч против Свитолиной... Для меня это невероятно"

Румынская теннисистка Ана Богдан поделилась эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной в матче Кубка Билли Джин Кинг

«Думаю, что в конце второй партии я немного спешила завершить матч. И я слишком сильно пробивала по мячу. Но потом я сказала себе, что надо вернуться к тем вещам, которые работали в первом сете. Я пыталась немного успокоиться, потому что порой мне хотелось пробить слишком сильно.

Для меня этот момент значит действительно много. Я оставляла на корте свое сердце. У меня были тяжелые времена, я не могла выиграть матч в течение 1,5 месяцев. И сейчас, представлять свою страну и выиграть матч против Свитолиной… Для меня это невероятно.

Когда я уступала в третьем сете, то говорила себе, что надо бороться за каждое очко, бороться ради страны и команды, оставаться в игре, несмотря на счет, до самого конца. Поэтому я не думала о счете, я думала о том, как сделать удар по каждому мячу, и о том, что надо бороться. Вот и все. И у меня получилось.

Вчера я была очень разочарована. Но я сказала себе, что этот месяц я работала очень упорно, я реально хотела победить [Цуренко], но это было не моё время, так что завтра я снова буду бороться. И я хочу сделать все, что в моих силах, ради себя, ради моей страны, моей команды. Эта победа означает, что мы можем продолжить борьбу. Поэтому я очень счастлива сейчас. Мне хочется передать этот позитивный настрой другим теннисисткам из моей команды. Так что буду держать пальцы за следующий матч», — сказала румынка в послематчевом интервью на корте.

btu.org.ua