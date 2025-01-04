Тейлор Фритц: “Не так я хотел выиграть свой матч, но мы все счастливы, что вышли в финал United Cup”

Американский теннисист Тэйлор Фритц поделился своими эмоциями после выхода своей сборной в финал командного турнира United Cup



О своем поединке против Томаша Махача

“Очевидно, что это был великолепный матч. Я чувствовал, что очень хорошо начал и в целом играл хорошо. Я должен был удержать свою подачу и выиграть первый сет. С другой стороны, во втором сете я чувствовал, что меня все больше переигрывают, и мне удалось бороться, оставаться в игре, делать все, что я мог, и вернуться в игру. Очевидно, что матч в конце концов завершился не так, как я хотел. Не так, как я хотел выиграть, но, знаете, я думаю, что мы все счастливы, что вышли в финал.”

О неожиданном конце матча из-за отказа соперника

“Махач сказал мне, что у него уже несколько геймов были судороги. Я не удивлен, что у кого-то могли начаться судороги во время этого матча. Я думал, что это, вероятно, произойдет позже в третьем сете, но было очень влажно. К тому же, было много физической борьбы. Да, такое случается, но я не ожидал, что он закончится так резко, потому что я не заметил, что у него были судороги. Раньше у меня не было матчей, которые бы так неожиданно завершались, разве что случалась достаточно серьезная травма.”

О разнице в условиях в Перте и Сиднее

“Я чувствую, что условия очень отличаются (улыбается). Очень и очень. Для меня мяч в Перте летал больше. Корт в Перте, видимо, немного более упругий, и, не знаю, как насчет скорости, здесь он точно медленнее. Но, я думаю, что это может быть просто воздух, то, как мяч летит в воздухе, потому что мне было труднее контролировать мяч. В Перте, безусловно, быстрее. В сегодняшнем матче, особенно в нескольких геймах, когда стемнело, я почувствовал, что не могу развить какую-либо скорость на мяче. Мяч казался таким медленным, таким мертвым. Мячи изнашиваются намного быстрее. Я бы сказал, что через два гейма мячи здесь выглядят примерно так, как они выглядели бы, когда мы собирались поменять мячи в Перте. Так что это определенно большое изменение.

Считаю ли я целесообразным, что у некоторых команд были такие условия все время, а нам пришлось менять условия на полпути? Просто так сложилось. Я думаю, что мы выиграли от этого в 2022 году. Я думаю, что это был 2022 год, когда наша команда выиграла, и мы получили от этого пользу. Мы были здесь, в Сиднее, всей командой. Да, это, безусловно, огромное преимущество – играть на одном корте, в одинаковых условиях все время, а не лететь пять часов и через день играть.”

О предстоящем матче против Хуберта Хуркача в финале

“Хуби – сильный соперник. Будет много сильной игры на подаче и моих и его геймах. Я думаю, что сегодня я подавал очень хорошо. Я хорошо подавал на протяжении всего турнира. Так что это то, что мне точно понадобится в матче против него, и это тот элемент игры, в котором я сейчас чувствую себя очень уверенно. Я не знаю. Это будет некий матч-реванш нашего поединка на United Cup в 2023-м году.”



btu.org.ua