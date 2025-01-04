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Футбол

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 20-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

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    Хотелось бы сказать, что это встреча лидеров АПЛ. Тем не менее, так можно сказать в данный момент только о "Ливерпуле". "Манчестер Юнайтед" идет в середине второй десятки турнирной таблицы. Однако "красные дьяволы" точно соберутся на раздражителя, а именно мерсисайдцев. Способен ли "МЮ" отобрать очки у команды Слота? Или же коллектив Арне продолжит уверенно идти к чемпионству? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 5 января – в 18:25 по киевскому времени.

    Комментатор: Ростислав Хвостенко

    www.ua-football.com

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