Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в хевивейте британец Тайсон Фьюри рассказал своему близкому окружению, что готов продолжить карьеру.

«Это еще не конец», – сказал Тайсон после второго поражения Усику.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua