Не Тайсон и Уайлдер. Беллью назвал боксера с самым сильным ударом в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте по версии WBC Тони Беллью назвал бойца, который обладал самым сильным ударом за всю историю бокса. Беллью выделил легендарного супертяжа Джорджа Формана.

«Джордж Форман. Лучший панчер, которого я когда-либо видел в боксе, лучший из лучших. Надо судить о панчере по тому, кого он нокаутировал. Поэтому никогда не говорите мне, что у Деонтея Уайлдера самый сильный удар в истории. Кого он нокаутировал?», – сказал Беллью.

Ранее Беллью рассказал, почему Уайлдера нельзя считать боксером мирового уровня.

sport.ua