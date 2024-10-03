Продажи билетов в Остине выросли после проблем Red Bull

Менее трёх недель остаётся до Гран При США в Остине, который в этом году вновь пройдёт в формате с субботним спринтом. Промоутер этапа Бобби Эпстайн рассказал, что продажи билетов на предстоящую гонку заметно выросли после того, как у Red Bull Racing начались проблемы, и Макс Ферстаппен перестал побеждать.

«Всё шло к тому, что этот год по продажам билетов станет самым слабым для нас с момента пандемии, – рассказал Бобби Эпстайн. – Но продажи билетов взлетели, когда Макс Ферстаппен перестал побеждать, а борьба на трассе обострилась. Поэтому я отдаю должное болельщикам, которые следят за тем, как развиваются события по ходу сезона.

Мы ожидаем огромное количество болельщиков на автодроме в дни уик-энда. Думаю, цифры будут сравнимы с теми, которые мы видели в предыдущие годы.

Полагаю, в субботу мы можем установить новый рекорд. В субботу вечером у нас выступает Эминем, на которого было продано больше билетов, чем на концерт Тейлор Свифт в 2016-м. Кроме того, мы увеличили размеры площадки, чтобы на концерт смогли попасть около 100 тысяч человек. Так что я думаю, что в субботу на спринт придут от 130 тысяч до 150 тысяч человек».

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