Исторический Гран При Франции – праздник автоспорта

В этот уик-энд на автодроме Поль-Рикар в Ле-Кастелле в седьмой раз проходит весьма любопытное событие – Исторический Гран При Франции. Мы рассказывали, что публика, собравшаяся в Ле-Кастелле, станет свидетелем исторического момента – Жак Вильнёв сядет за руль Ferrari 312 T5, на которой в 1980 году в Формуле 1 выступал его отец.

Но программа трёхдневного фестиваля автоспорта весьма обширная, и там происходит немало других интересных событий. В прошлом году этот Гран При собрал больше 80 тысяч болельщиков, но в этом году, как пишет местная пресса, праздник автоспорта приобрёл вообще грандиозные масштабы.

Достаточно сказать, что всего в разного рода показательных заездах и соревнованиях участвуют 250 исторических гоночных автомобилей разных классов, среди которых только машин Формулы 1 больше семи десятков. А среди почётных гостей фестиваля немало знаменитых гонщиков, в том числе два чемпиона мира.

Вильнёва мы уже упоминали, но в Ле-Кастелле также приехали Ален Прост, Жаки Икс, Рене Арну, Жан Алези, Дэвид Култхард, Марк Уэббер, Даниил Квят, и, конечно, общее внимание привлекает Шарль Леклер. Кстати, он не единственный, кто представляет современную команду Ferrari – на Поль-Рикаре он появился в компании Фредерика Вассёра.

Значительная часть программы посвящена Renault, ведь в этом году французский концерн отмечает 20-летие победы Фернандо Алонсо в чемпионате мира, а заводская команда тогда, в 2005-м, выиграла Кубок конструкторов.

Чемпионскую машину R25 с 3-литровым двигателем V10 на трассу вывел Франк Монтаньи, в те времена работавший тест-пилотом Renault. Также зрители увидели и легендарную RS10, на которой гонщик Renault Жан-Пьер Жабуй 1 июля 1979 года одержал первую победу за рулём, выиграв Гран При Франции. Сейчас пилотировать эту историческую машину доверено его сыну Виктору.

Рене Арну и Николя Прост ездят на RE40 – на ней Арну выступал в 1983 году. Ален Прост, которому в этом году исполнится 70, вернулся за руль McLaren MP4/2B, на которой он 40 лет назад, в 1985-м, выиграл первый из своих четырёх титулов.

Также стоит отметить, что среди почётных гостей фестиваля есть и Андре Лоттерер, трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана». В общем, организаторам в этом году удалось собрать весьма впечатляющий состав участников, так что публика явно не будет разочарована – остаётся лишь надеяться, что дожди, которые обещает метеопрогноз на воскресенье, никому не испортят праздник.

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