Марко: У Юки есть скорость, но не хватает стабильности

Юки Цунода не раз говорил, что не понимает, почему ему до сих пор не предложили место в Red Bull. В интервью Kleine Zeitung Хельмут Марко назвал причину.

Хельмут Марко: «Юки очень хорошо провёл гонки в Бразилии и Лас-Вегасе. К сожалению, до этого он допустил две глупые ошибки в Бразилии. У Юки есть скорость, но не хватает последовательности и стабильности. Когда всё идёт хорошо, у него всё получается».

Будущее Юки Цуноды, Серхио Переса и Лиама Лоусона будет решено на встрече высшего руководства Red Bull в понедельник после Гран При Абу-Даби.

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