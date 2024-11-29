Новый конкурент для Синнера и Алькараса? В команде первой ракетки Польши появилось сразу два топ-тренера

Польский теннисист Хуберт Хуркач опубликовал на своей странице в Инстаграм фото с двумя новыми членами своей команды



Теперь с поляком будут одновременно работать американец Иван Лендл (также имеет чехословацкое гражданство) и чилиец Николас Массу.

Иван Лендл – экс-первая ракетка мира (провел на первой строчке 270 недель – больше только у Новака Джоковича, Роджера Федерера и Пита Сампраса) и чемпион восьми турниров Grand Slam. Лендл ранее работал с британцем Энди Марреем, которого привел ко всем трем победам на “мэйджорах” (два Уимблдона и US Open).

Николас Массу – экс-девятая ракетка мира и Олимпийский чемпион в одиночном и парном разрядах (Афины-2004). Тренировал австрийца Доминика Тима, с которым выиграл US Open-2020.

27-летний Хуберт Хуркач, за свою карьеру выиграл восемь турниров АТР, среди которых победы на “Мастерсах” в Майами (2021) и Шанхае (2023). На турнирах Grand Slam его лучший результат – полуфинал на Уимблдоне-2021.

Польский теннисист занимает сейчас 16-е место в рейтинге АТР, а его личным рекордом является шестая строчка.

btu.org.ua