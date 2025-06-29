Жуан Фонсека – о дебюте на Уимблдоне: “Когда я был ребенком, я только мечтал сюда попасть, а теперь я здесь играю”

18-летний бразильский теннисист впервые выступит в основной сетке травяного “мэйджора”



О своем дебюте в основе Уимблдона

Для меня этот турнир – это мечта. Все, что вы видите, идеальное. Даже цветы. Каждая деталь просто безупречна. Когда ты приходишь сюда, сразу видишь, насколько это невероятно. Да, это настоящее исполнение мечты. Это точно мой любимый турнир Grand Slam из-за культуры и, собственно, истории Уимблдона. Каждый ребенок, который играет в теннис и хочет стать профессионалом, мечтает приехать сюда. Меня удивили детали. Я знал, что здесь красиво, но каждая мелочь – это что-то невероятное. Вчера, когда я вышел на Корт №1, где я буду играть, я увидел, насколько потрясающе быть там. Типа, я действительно здесь буду играть? Я пять минут просто стоял и наслаждался моментом. Видеть все это и быть здесь – это невероятно. Когда я был ребенком, я только мечтал сюда попасть. А теперь я здесь играю. Да, конечно, Бразилия имеет историю с Ролан Гаррос, но здесь особое место. Ожидания хорошие. На траве у тебя не так много недель, чтобы набраться опыта. Надо адаптироваться к тому времени, которое имеешь. У меня хорошие ожидания. Я хорошо играю. Хорошо тренируюсь. Мое ментальное состояние в норме, у меня есть уверенность. Я просто буду наслаждаться.

О тренировке с Карлосом Алькарасом

Мы просто говорили о жизни. Конечно, немного о теннисе, но больше – о жизни. Обычно нет такой возможности спросить кое-что, не только у него, но и у его тренера, брата, вообще любого, о его жизни, где у него база или что-то другое. Я задавал ему больше вопросов, чем обычно. Да, это была хорошая тренировка и хороший разговор.

О матче первого круга против британца Джейкоба Фернли

Будут ли британские болельщики такими же громкими, как бразильские? Трудно быть такими же громкими, как бразильцы (улыбается). Но да, надеюсь, что будет несколько бразильцев, которые будут за меня болеть. Но это точно будет хороший матч. Джейкоб – мой хороший друг и хороший теннисист. Играть свой дебютный матч даже на Корте №1 – это мечта. Как я уже говорил, каждая неделя для меня – это новый опыт. Я просто наслаждаюсь каждой неделей. Для меня очень многие вещи случаются впервые. Да, я просто буду получать удовольствие.



Фото: Getty Images.

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