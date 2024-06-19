Лондон. Корда победил Димитрова на пути в четвертьфинал, Фритц справился с Раоничем

На турнире ATP 500 в Великобритании определились первые участники четвертьфиналов

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Себастьян Корда (США) — Григор Димитров (Болгария, 3) 6:4, 3:6, 7:5

Ринки Хиджиката (Австралия, Q) — Маттео Арнальди (Италия) 7:6(0), 7:6(7)

Джордан Томпсон (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания, WC) 4:1 (отказ)

Тэйлор Фритц (США, 4) — Милош Раонич (Канада, PR) 7:6(5), 6:4

Себастьян Корда (№23 ATP) вышел вперёд в счёте личных противостояний с Григором Димитровым и одержал восьмую в карьере победу над игроком из топ-10. Американец прервал серию из восьми поражений в подобных встречах. В четвертьфинале Корда сыграет против Ринки Хиджикаты. Ранее теннисисты не встречались.

Тэйлор Фритц сыграет 50-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и всего пятый на травяном покрытии. За место в полуфинале американец будет бороться с Джорданом Томпсоном, которого он обыграл в двух предыдущих противостояниях.

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