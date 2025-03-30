Жирона. Чилич спустя 17 лет стал чемпионом на турнире ATP Challenger Tour

Хорватский теннисист Марин Чилич стал чемпионом “челленджера” в Испании



Жирона, Испания • 24-30 марта • грунт • €145,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В решающем матче турнира экс-третья ракетка мира Марин Чилич переиграл теннисиста из Дании Эрвина Мёллера – 6:3, 6:4, оформив свой третий титул на этом уровне и первый с 2007 года.

Интервал в 17 лет и 10 месяцев между его титулами стал рекордным в истории ATP Challenger Tour – предыдущий рекорд принадлежал британцу Энди Маррею (17 лет и 8 месяцев).

Путь к титулу:

R1: Карлос Табернер (Испания) 6:4, 6:3

R2: Мартон Фучович (Венгрия, 1) 6:7(5), 7:6(4), 6:2

QF: Пабло Карреньо Буста (Испания, 6) 6:2, 6:4

SF: Йеспер де Йонг (Нидерланды, 4) 6:4, 6:4

FR: Эрвин Мёллер (Дания) 6:3, 6:4

36-летний Марин Чилич стал вторым по возрасту хорватом, выигрывавшим титул на «челленджере» (старше него был только Иво Карлович, победивший в Калгари в 39 лет в 2018 году).

Напомним, что в сентябре прошлого года Чилич выиграл турнир ATP 250 в Ханчжоу, будучи 777-й ракеткой мира, став самым низкорейтинговым игроком, победившим в финале турнира АТР.

btu.org.ua