ОФИЦИАЛЬНО. Известны соперник и дата возвращения Уайлдера в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский супертяж Деонтей Уайлдер официально подтвердил, что не завершает карьеру и намерен продолжать выступления.

Боксер выйдет на промежуточный бой перед «серьезным» возвращением в ринг – 27 июня Уайлдер проведет бой против американца Тайрелла Энтони Херндона.

37-летний боксер в профи провел 29 боев, одержал 24 победы и 5 раз проиграл.

Карьера Уайлдера пошла по нисходящей после двух кряду поражений от Тайсона Фьюри. 39-летний супертяж в двух последних боях проиграл Чжану Чжилею и Джозефу Паркеру.

sport.ua