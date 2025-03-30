Доходы спонсора Ferrari растут благодаря Хэмилтону

Компания Puma, один из ключевых спонсоров Ferrari, отчиталась о значительном улучшении финансовых показателей, и это напрямую связано с приходом в команду Льюиса Хэмилтона.

По информации британского сетевого издания SportBusiness, в первые месяцы года Puma зафиксировала восьмикратный рост продаж сувенирной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Значительная доля доходов немецкой компании от реализации брендированной продукции поступает на счета Ferrari в качестве лицензионной платы, и эти средства в том числе идут на зарплату семикратному чемпиону мира, превышающую 50 миллионов евро в год.

Интерес болельщиков к альянсу Хэмилтона и Ferrari очень высок, тем более после победы в субботнем спринте в Шанхае. И хотя настроение болельщикам изрядно испортила дисквалификация итальянской команды после Гран При Китая, они надеются, что временные неприятности останутся позади, и Скудерия вместе с Льюисом ещё порадуют всех своими успехами.

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