Экипаж Макса Ферстаппена выиграл гонку на Нюрбургринге

Пожалуй, только тот, который проехал 4-часовую гонку на «Северной петле» Нюрбургринга, может сказать, какая половина её дистанции даётся проще – первая или вторая. Во всяком случае сегодня Макс Ферстаппен пилотировал Ferrari 296 GT3 со старта и к 15-му кругу довёл преимущество над ближайшими преследователями до минуты с лишним.

Затем его сменил напарник, Крис Лалхэм, и задел, созданный Максом сократился почти втрое – до 23 секунд. Однако затем британский гонщик прибавил и вновь начал постепенно наращивать отрыв от Ford Mustang GT3 c бортовым номером 9, на котором ехал Янн Марденборо.

Когда Лалхэм начал последний, 28 круг, он ехал почти в 28 секундах впереди белого Ford, и вероятность, что Марденборо сможет отыграть это отставание была крайне невелика.

Всё закончилось тем, что Макс Ферстаппен и его напарник одержали впечатляющую победу в своей дебютной гонке на этой трассе: их машина пересекла линию финиша на 24,496 секунды раньше всех. Таким образом четырёхкратный чемпион мира, гонщик Red Bull Racing, добавил к длинному перечню своих успехов ещё одно достижение, о котором давно мечтал.

Источник