ФОТО. Александр и Екатерина Усик впечатлили всех киевским свиданием

Instagram. Александр и Екатерина Усик

Дружина Олександра Усика, Катерина Усик, показала в Instagram, як вони з чоловіком відсвяткували 16-ту річницю шлюбу.

Пара обрала елегантні образи та вирушила на романтичний вечір. Усик з’явився у класичному костюмі без краватки, що надало його стилю легкості.

Катерина одягнула чорну сукню з відкритою спиною, туфлі на підборах і доповнила образ аксесуарами Hermès.

Атмосфера нагадувала кадри з кіно: стильна пара, розкішний автомобіль, свічки та жива музика.

Кульмінацією вечора став танець, під час якого чемпіон з любов’ю дивився на дружину.

«Київське побачення 25.09.25», – підписала цю публікацію дружина чемпіона світу.

