ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Я вернулся и готов к следующим вызовам»

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Украинец Сергей Деревянченко (15–5, 10 KO) в Нью-Йорке 20 апреля уверенно по очкам победил американца Вона Александера (18–11–1, 11 KO).

Трехкратный претендент на пояс чемпиона мира Сергей Деревянченко прокомментировал победу:

«Я всегда рад победе. Я вернулся и готов к следующим вызовам. Пока не знаю, когда может быть следующий бой, но я готов к любому сопернику.

Вон Александер – крепкий парень, он хорошо держит удары по голове. Чтобы его нокаутировать, мне не хватило силы удара, как у Майка Тайсона».

Украинец не проиграл ни одного раунда, а его соперник побывал в нокдауне. Счет судейских записок: 100–89, 100–89, 100–89.

Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника

sport.ua