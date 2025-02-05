Гвоздик вошел в топ-10 рейтинга The Ring среди полутяжеловесов

Авторитетное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Лидером списка остается Артур Бетербиев, владеющий всеми четырьмя чемпионскими поясами в дивизионе. Уже 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он проведет реванш против Дмитрия Бивола, который занимает второе место рейтинга.
Замыкает тройку Дэвид Бенавидес из США. В последнем поединке он победил Давида Морреля, несмотря на то, что побывал в нокдауне.
Украинец Александр Гвоздик расположился на седьмом месте.
Напомним, что летом 2023 года Гвоздик встречался с Бенавидесом, но уступил ему единогласным решением судей.
Рейтинг:
Чемпион: Артур Бетербиев (21–0, 20 КО)
- Дмитрий Бивол (23–1, 12 КО)
- Дэвид Бенавидес (30–0, 24 КО)
- Джошуа Буатси (19–0, 13 КО)
- Энтони Ярд (26–3, 24 КО)
- Альберт Рамирес (19–0, 16 КО)
- Каллум Смит (30–2, 22 КО)
- Александр Гвоздик (20–2, 16 КО)
- Давид Моррель (11–1, 9 КО)
- Уилли Хатчинсон (18–2, 13 КО)
- Имам Хатаев (9–0, 9 КО).
Ранее Гвоздик рассказал об отношениях с Ломаченко.