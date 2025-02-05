Гвоздик вошел в топ-10 рейтинга The Ring среди полутяжеловесов

Авторитетное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Лидером списка остается Артур Бетербиев, владеющий всеми четырьмя чемпионскими поясами в дивизионе. Уже 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он проведет реванш против Дмитрия Бивола, который занимает второе место рейтинга.

Замыкает тройку Дэвид Бенавидес из США. В последнем поединке он победил Давида Морреля, несмотря на то, что побывал в нокдауне.

Украинец Александр Гвоздик расположился на седьмом месте.

Напомним, что летом 2023 года Гвоздик встречался с Бенавидесом, но уступил ему единогласным решением судей.

Рейтинг:

Чемпион: Артур Бетербиев (21–0, 20 КО)

Дмитрий Бивол (23–1, 12 КО) Дэвид Бенавидес (30–0, 24 КО) Джошуа Буатси (19–0, 13 КО) Энтони Ярд (26–3, 24 КО) Альберт Рамирес (19–0, 16 КО) Каллум Смит (30–2, 22 КО) Александр Гвоздик (20–2, 16 КО) Давид Моррель (11–1, 9 КО) Уилли Хатчинсон (18–2, 13 КО) Имам Хатаев (9–0, 9 КО).

Ранее Гвоздик рассказал об отношениях с Ломаченко.