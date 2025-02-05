Built For Athletes – официальный поставщик Williams

В Williams объявили о подписании контракта с британской компанией Built For Athletes, производящей чемоданы и аксессуары для путешествий.

Built For Athletes получила статус официального поставщика команды и выпустит ограниченную серию чемоданов, брендированных Williams.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Built For Athletes в Williams Racing в качестве официального поставщика чемоданов перед началом сезона 2025 года.

Нам предстоит провести 24 гонки в 21 стране, поэтому высококачественные чемоданы жизненно необходимы командам Формулы 1. Built For Athletes гарантирует качество и стремлением к инновациям, что соотносится с нашими собственными устремлениями».

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