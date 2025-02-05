Экс-защитник сборной Украины Игорь Пластун перебрался в Бельгию

34-летний бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун подписал договор с бельгийским «Эйпеном», который выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Последним клубом Пластуна был казахстанский «Ордабасы», который он покинул в конце 2023 года. В Украине футболист выступал за «Оболонь» и «Карпаты», а с 2018 по 2021 год защищал цвета бельгийского «Гента».

Также в его карьере был болгарский «Лудогорец», с которым он четырежды становился чемпионом Болгарии. Ранее Пластун сообщал, что, помимо украинского, имеет и болгарское гражданство.

На данный момент «Эйпен» занимает девятое место во втором дивизионе Бельгии, набрав 19 очков в 19 матчах.

Напомним, звездный хавбек Баварии продолжит сотрудничество с клубом.