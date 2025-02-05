Звездный хавбек Баварии продолжит сотрудничество с клубом

Стороны работают над юридическими деталями соглашения

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Звезда "Баварии" Джамал Мусиала продолжит свою карьеру в мюнхенском клубе.

Как пишет Bayern & Germany, основные условия нового контракта уже согласованы, но стороны еще работают над некоторыми юридическими деталями. Ожидается, что подписание договора состоится в ближайшее время.

Мусиала в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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