Абу-Даби. Бенчич оформила две “баранки” для “нейтральной” Кудерметовой и впервые после своего возвращения сыграет в 1/4 финала на уровне WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала разгромную победу в матче второго круга на турнире WTA 500 в Абу-Даби



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Вероника Кудерметова (-, LL) 6:0, 6:0

Швейцарская теннисистка затратила на свою победу 64 минуты игрового времени, оформив шесть брейков и не дав сопернице заработать хотя бы один брейк-поинт. Бенчич и Кудерметова сыграли друг с другом десятый раз и шестую победу в этом противостоянии отпраздновала представительница Швейцарии.

27-летняя Белинда Бенчич второй раз в карьере выиграла матч на уровне WTA-тура, не проиграв ни одного гейма (впервые это произошло на турнире в Токио в 2015 году). Она впервые сыграет в четвертьфинале турнира WTA, после своего возвращения в Тур. Напомним, что в апреле прошлого года Белинда родила дочь.

За выход в полуфинал соревнований в Абу-Даби Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Маркета Вондроушова (Чехия).

btu.org.ua