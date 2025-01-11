Аделаида. Пегула и Кис поспорят за чемпионский трофей

На турнире WTA 500 в Австралии прошли полуфинальные матчи



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Юлия Путинцева (Казахстан) 7:6(4), 6:3

Мэдисон Кис (США) – Людмила Самсонова (-) 5:7, 7:5, 3:0 (отказ)

Мэдисон Кис одержала пятую победу в шести матчах против Самсоновой и 14-й раз в карьере вышла в финал на уровне Тура. Отметим, что три года назад американка уже выигрывала титул в Аделаиде, однако это был второй турнир серии соревнований в этом городе. В активе Кис восемь одиночных трофеев.

Джессика Пегула третий раз подряд обыграла Путинцеву и проведёт 15-й решающий матч за время выступлений в WTA-туре. Американская теннисистка ранее выиграла шесть титулов. Пегула дважды играла против Кис и одержала одну победу: в 2022 году она обыграла соотечественницу в Сан-Диего, а в следующем сезоне уступила на US Open.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua