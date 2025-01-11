Лига 1. Гостевые осечки Монако и Лилля

Подарок для конкурентов за зону ЛЧ

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"Монако" и "Лилль" сделали приятный сюрприз конкурентам за Лигу Чемпионов, совершив по осечке в выездных матчах против середняков Лиги 1. Это означает, что "Марсель" Де Дзерби в случае успешного рандеву с бывшим коучем Хорхе Сампаоли и его "Ренном" увеличит свой отрыв от третьей позиции до 5 очков. А "Лион" или "Ницца" могут потеснить с четверки "Лилль" в случае уже своих выездных викторий.

"Монако" снова кусает локти из-за собственной нерасторопности в реализации моментов, своей хронической проблеме по сезону. Хотя характер подопечные Ади Хюттера сегодня проявили, отыгравшись с 2:0 на "Стад ля Божуар". Аблин принес "канарейкам" минимальный перевес к перерыву в сухом первом тайме, где если кто и был опасен, то скорее "Монако".

Сразу после перерыва с первого реального момента "Нант" удвоил перевес после точного удара Амьяна. Тут гости взорвались. Эмболо тут же отыграл один, а вскоре Салису с корнера сравнял. Но затем началась классика: Вандерсон в контратаке упустил один роскошный шанс, удар Синго с линии вынес Паллуа, Эмболо на добивании грубо оплошал. "Нант" в ответ еще и чуть не украл 3 очка после попадания Саймона в каркас, но все же судьба не была столь жестока к "монегаскам", чтобы оставить их вообще ни с чем.

"Лилль" же после вялой игры как раз-таки с "Нантом" в прошлом туре снова был уныл в атаке. Медлителен и скучен, но уже с "Осером". Новичок классно закрылся, отдав мяч "догам". И уверенно держался до 56-й минуты, когда Поль Жоли, казалось, вынес приговор своей команде. Заработав и удаление, и еще и пенальти привезя.

Но Дэвид 11-метровый не реализовал. И снова выглядел призраком (истекающий контракт дает о себе знать). Но и кроме голеадора команда выглядела слабо. А потому "Лилль" так и не создал в большинстве за полчаса ничего серьезнее, чем полушанс Харальдссона. И снова потерял очки.

Лига 1. 17-й тур

Нант, Стад ля Божуар

Нант – Монако 2:2

Голы: Аблин 12, Амьян 47 – Эмболо 52, Салису 59

Нант: Антони Лопеш, Коцца, Зезе (Гбамен, 70), Паллуа, Амьян, Кастеллетто, Саймон, Дуглас, Лепенан, Томас (Мохамед, 78), Аблин

Монако: Кен, Салису, Керер, Синго, Бен-Сегир, Буабре (Мишаль, 62), Уаттара (Кайо Энрике, 61), Закария, Камара, Вандерсон, Эмболо

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Лилль 0:0

Удаление: Жоли 56

На 58-й минуте Дэвид не реализовал пенальти (вратарь)

Осер: Де Персен, Менса, Жоли, Акпа, Жубал, Диоманде, Траоре (Айе, 90+2), Диуссе (Массенго, 65), Овусу, Перрен (Бэйр, 90+2), Синайоко (Онаиву, 88)

Лилль: Шевалье, Исмаили (Гудмундссон, 68), Алессандро, Диаките, Манди (Менье, 78), Андре Гомеш (Сахрауи, 78), Андре, Харальдссон, Буадди (Гомес, 68), Кабелла (Байо, 84), Дэвид

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