Камбэк на последних минутах.  Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:1. Обзор матча и видео голов

Вырвали победу и попали в ТОП-4

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

"Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" устроили сумасшедший поединок.

В первом тайме команды присматривались друг к другу. Гостям удалось нанести один удар в створ и это был сейв Селса. Всё началось во втором тайме.

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Джон Дюран открыл счёт на 63-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. "Ноттингем" не сдавался. На 82-й минуте сравнял счёт Вуд. Но после проверки видеоассистентом гол отменили из-за положения вне игры. Спустя 5 минут ворота "Астон Виллы" были повержены – отметился Никола Миленкович. Победу принёс вышедший на замену Эланга. Его гол на третьей компенсированной минуте стал последним в матче.

"Ноттингем Форест" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. "Астон Вилла" – 6-я с 25-ю очками.

Английская Премьер-Лига. 16-й тур, Ноттингем

"Ноттингем Форест" – "Астон Вилла" 2:1

Голы: Миленкович (87), Эланга (90+3) – Дюран (63)

Видеообзор матча:

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