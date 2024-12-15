«Верю в его победу». Известный тренер дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Леонид Лоевский поделился ожиданиями от реванша между соотечественником Александром Усиком и британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри:

«Весь мир в ожидании этого боя. Действительно, поединок – исторический. Верю в Сашу (22-0, 14 КО), верю в его победу. Конечно, бой будет нелегким. И Фьюри (34-1-1, 24 КО) подойдет к реваншу с другой подготовкой – более ответственно и физически будет сильнее и хитрее. В то же время Александр так относится ко всем боям. Он невероятный профессионал и сделает все для победы!»

Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

1.70

15.0

2.55

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua