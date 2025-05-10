Боксер-украинец оформил ипотеку в Европе

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Продан

Украинский боксер полусреднего веса Максим Продан в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своей жизни в Италии, куда он переехал еще 12 лет назад.

– В Италии ты живешь в собственном жилье или арендуешь?

– Благодаря родителям, благодаря моему папе, который уже долгое время живет в Италии, мы смогли оформить на него ипотеку и платим за жилье таким образом. Живу я недалеко от Милана, хотя этот город не очень комфортен для передвижения на транспорте, ведь там очень много пробок, очень неудобно передвигаться. Однако, жить в пригороде Милана мне очень нравится, у меня рядом лес, где я могу побегать на свежем воздухе, мне 10 минут на автомобиле до ближайшей станции метро, и вообще, локация очень хорошая.

– Есть ли в Италии минусы? Какие?

– Есть, пожалуй, самый большой минус итальянцев – это то, что они не очень сильно спешат. Я, например, постоянно спешу, делаю больше спаррингов, хочу поехать в США на сборы, хочу больше поединков. То есть я больше всего делаю, но итальянцы – нет, они любят спокойный темп жизни.

sport.ua