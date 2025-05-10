Эстебан Окон: Я могу понять трудности Льюиса

Эстебан Окон говорит, что понимает трудности, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся в этом сезоне в процессе адаптации к машине Ferrari. В том числе семикратному чемпиону мира, до этого много лет выступавшему за Mercedes, не нравится нестабильность задней части SF-25 и поведение машины на торможениях.

По словам Окона, ныне гонщика Haas F1, сложности такого рода ему тоже знакомы.

«Всё это очень непросто, особенно когда вы садитесь за руль машины, в основе которой иная концепция, – приводит слова Эстебана RacingNews365. – Между машинами Haas и Ferrari немало общего, и в этом плане я могу понять Льюиса. В прошлом я также ездил на машинах Mercedes, которые требуют иного подхода к пилотированию, когда твоя задача в том, чтобы в полной мере раскрыть потенциал техники.

Ощущения за рулём очень сильно отличаются, поэтому, конечно, адаптироваться к этому не так-то легко. Но я уверен, что вскоре он найдёт подход к машине Ferrari.

По-моему, когда гонщик переходит из молодёжных категорий и сразу садится за руль машины Формулы 1, он оставляет в прошлом весь свой предыдущий опыт и осваивает новую технику практически с нуля. Когда речь идёт о гонщиках с таким опытом, как у нас – а Льюис намного опытнее меня – то хотя он ездил на множестве разных машин, но в течение долгого времени это были машины одной и той же команды.

Я могу понять его трудности, а также знаю, почему непросто приходится и мне, и Карлосу Сайнсу в Williams, но постепенно мы адаптируемся».

Позади шесть первых гонок сезона, и лучшим результатом Хэмилтона в основных гонках уик-энда остаётся 5-е место в Гран При Бахрейна, однако в Китае он выиграл спринт, а также финишировал 3-м в короткой субботней гонке в Майами.

Эстебан Окон в этом году лишь дважды финишировал в призовой десятке, причём он занял 5-е место в Гран При Шанхая именно после дисквалификации обоих гонщиков Ferrari, а на трассе был седьмым.

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