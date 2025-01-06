Хорнер: В 2024-м Максу пришлось засучить рукава

Кристиан Хорнер считает способность Макса Ферстаппена отключаться от всех внешних раздражителей и сосредотачиваться на главном одним из важных качеств, позволивших ему выиграть четвёртый титул подряд.

Во второй половине чемпионата у Red Bull Racing была не самая лучшая машина, тогда как соперники из McLaren и Ferrari продолжали выигрывать гонки, но Ферстаппен всё-таки делал всё возможное, чтобы стабильно зарабатывать очки, и в итоге досрочно, за два этапа до окончания сезона, вновь стал чемпионом мира.

«В 2024 году Макс провёл свой лучший сезон, ведь на протяжении его значительной части у него была не самая быстрая машина, – цитирует Хорнера издание RacingNews365. – Ему пришлось выкладываться по полной, но пилотировал он просто феноменально, проявляя подлинную зрелость и упорство.

В 2021-м за титул сражались два гонщика, в 2022-м мы были недосягаемыми для соперников, а 2023-й вообще стал уникальным сезоном. Но в 2024-м Максу пришлось засучить рукава и потрудиться ради победы в чемпионате. И выступал он просто великолепно.

Кроме того, он помогал инженерам, задавая им направление работы, называя области, на которые нужно в первую очередь направить усилия. При этом Макс никогда не позволял какому-то постороннему шуму мешать его работе, а это тоже признак исключительной зрелости…»

Разумеется, прежде всего руководитель Red Bull Racing имеет в виду кризисную ситуацию, в которой оказалась команда в начале года, когда разразился громкий скандал, связанный с якобы «неподобающим поведением» Хорнера в отношении одной, теперь уже бывшей сотрудницы команды.

Но теперь всё это осталось в прошлом, а Ферстаппен в 2024 году смог отстоять свой титул и войти в элитный клуб обладателей четырёх и более чемпионских титулов, в котором, кроме него, только пять гонщиков: Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Хуан-Мануэль Фанхио, Ален Прост и Себастьян Феттель.

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