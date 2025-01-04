В Ferrari изменили график Хэмилтона

В Ferrari решили пересмотреть график Льюиса Хэмилтона перед началом сезона в сторону его увеличения.

Мы писали о том, что Хэмилтон сядет за руль машины прошлых лет 20 или 21 февраля во Фьорано. На таких тестах действующий гонщик по новым правилам может проехать не более 1 000 километров за срок не более четырех дней.

По этому плану Шарль Леклер не сможет провести в этом году тесты на старой машине, поскольку всё время полностью отдадут Хэмилтону, который готовится к своему первому сезону в команде.

По информации RacingNews365, тесты продолжатся более четырёх дней – часть времени будет посвящена знакомству Льюиса с новыми коллегами по команде.

Ferrari представит новую машину 19 февраля во Фьорано, на следующий день после общей презентации команд на лондонской арене О2.

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