Чикаго Буллз выведет из обращения майку с номером 1 в честь Деррика Роуза

Самый молодой MVP сезона в истории НБА завершил карьеру в сентябре прошлого года

Чикаго Буллз официально объявил о том, что со следующего сезона изымет из обращения 1-й номер в честь своей легенды — недавно завершившего карьеру Деррика Роуза.

На днях 36-летний экс-баскетболист сказал, что мечтает увидеть свою майку на стропилах чикагской арены «Юнайтед-центр». Клуб прислушался к его пожеланию.

1-й номер Роуза станет пятым в истории Буллз, выведенным из обращения. Ранее такой чести были удостоены №4 Джерри Слоуна, №10 Боба Лава, №23 Майкла Джордана и №33 Скотти Пиппена.

В ноябре 2024-го Торонто Рэпторз аналогичным образом поступил с 15-м номером своей легенды Винса Картера.

Напомним, Роуз объявил о завершении карьеры в сентябре 2024 года. Выступая на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Деррик отыграл в НБА на протяжении 16 лет.

За Буллз Роуз играл с 2008 по 2016 год. По итогам сезона 2010/2011, в возрасте 22 лет, Деррик был признан MVP, став самым молодым игроком в истории НБА, который удостоился подобной награды. Также в период с 2010 по 2012 игрок трижды принимал участие в Матче всех звезд НБА.

После ухода Роуза Чикаго дважды выдавал его №1 другим игрокам — Майклу Картеру-Уильямсу и Энтони Морроу, но оба после давления фанатов выбирали другие игровые номера.

После Чикаго Роуз выступал за Нью-Йорк, Кливленд, Миннесоту, Детройт, а последним клубом в карьере игрока стал Мемфис, за который он провел весь прошлый сезон.

Выступая в составе сборной США, Деррик Роуз дважды становился чемпионом мира (в 2010-м и 2014-м годах).

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